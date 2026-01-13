Seydikemer–Burdur–Antalya karayolunda kar esareti: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Haberin Devamı

Yurdun büyük bölümünde olduğu gibi kar ve tipi, Seydikemer- Burdur- Antalya karayolunda da sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Seydikemer- Burdur- Antalya karayolunun Karabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu ve yolun kontrollü olarak ulaşıma açık olduğu belirtildi. Valilik açıklamasında Karayolları ekiplerinin 3 greyder ve 2 iş makinesiyle yol açma ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken ayrıca emniyetin 4 personel ve 2 araçla, jandarmanın ise 8 personel ve 2 araçla yol güvenliği tedbirlerini aldığı ifade edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ekiplerinin de 4 personel ve 1 arama kurtarma aracıyla bölgede hazır bulunduğu bildirildi.

Muğla Valiliği, sürücülere zorunlu olmadıkça bölgeye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Yola çıkacak vatandaşların da araçlarında zincir, çekme halatı, takoz, battaniye gibi kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları istendi.