Seyahatte yeni dönem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı yeni uygulamaların ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Kısmi Kapanma’ konulu genelge gönderdi. Yeni kısmi kapanmada, Türkiye’nin 81 ilinde hafta içi 19.00 ve ­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise yine ülke genelinde cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde olan yasak, cuma akşam 19.00’da başlayacak pazartesi günü 05.00’te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde, zorunlu haller dışında, toplu taşıma araçları haricinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Buna göre:

- Uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek. Bilet, rezervasyon kodunu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

- Özel araçlarla yasağın olduğu gün ve saatlerde şehirlerarası seyahat edilemeyecek. (Hafta içleri 19.00 ile 05.00 saatleri arası, hafta sonu cumartesi-pazar gününün tamamı)

- Hafta içi ise sabah 05.00 ile 19.00 saatleri arasında özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

- Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek.

SEYAHAT YASAĞINA GİRMEYENLER

Şehirlerarası seyahat yasağından muaf olanlar ve özel araçlarıyla seyahat edebilecekler:

- Hastaneden taburcu olanlar, doktor raporu ile sevk veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olan kişiler.

- Kendisi veya eşinin birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. (En fazla 8 kişi)

- Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş ve kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak eve dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

- Belirtilen bu durumlarda kişiler İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları’ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

KİMLER YASAKTAN MUAF?

- TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar.

- Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, matbaalar, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Din görevlileri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışı yapan işyerleri ve çalışanlar.

- Üretim, imalat, inşaat faaliyetleri ve çalışanları.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanlar.

- Hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezleri ile görevlileri ve gönüllü çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

16 MAYIS’A KADAR KAFE VE RESTORANDA MASALAR KAPALI

- 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00’a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

- Yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servisi, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis yapabilecek.

- Hafta sonları ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis yapılabilecek.

- Online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar adrese paket servis yapabilecek.

- Fırın ve unlu mamül üreten işyerleri ile ekmek satan bayileri açık olacak.

- Ramazan ayı süresince fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak.

- Ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.

MARKET, MANAV MARKET, MANAV VE GAZETE BAYİLERİ

- Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri gazete bayileri, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

- Aynı günlerde 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, kişiler adreslerine en yakın yerlerde, araç kullanmamak şartıyla ihtiyaçlarını alabilecekler.

- Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları adrese servis satış yapabilecek.

- Hafta içi tüm iş yerleri(istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri 07.00-18.00 saatleri arası olacak. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

SPOR SALONU, GÜZELLİK MERKEZİ, HALI SAHA

17 Mayıs tarihine kadar kapalı olacak yerler:

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi-salonları, hamam ve saunalar.

- Lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi.

- İnternet kafe-salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu.

- Çay ocakları ise masa, sandalye-taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

- 17 Mayıs’a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs’tan itibaren yapılabilecek.

- Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

TURİSTLERE SERBEST

- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet, sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkede bulunan yabancıları kapsayacak. İkâmet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkede bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

- Daha önce illere gönderilen genelge ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarından 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 ALTINA KISITLAMA

- Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 18 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

- Hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişiler şehiriçi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanamayacak.

- Yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları-takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

OTEL RESTORANI SADECE KALAN MÜŞTERİLERE AÇIK

- Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesisleri (otel, motel, apart otel, pansiyon) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerine açık olacak.

- Aynı masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verilebilecek.

- Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.

- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evlerinde 17 Mayıs’a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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