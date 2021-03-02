Seyahat yasağı kaldırıldı mı? İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması devam edecek illeri duyurdu

Seyahat kısıtlamasıyla ilgili karar İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ise netleşti. 'Yerinde karar' döneminde göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli olan toplam 42 kentte tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. İllerin risk durumlarına göre sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının durumları aşağıdaki gibi olacak;

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.