Seyahat yasağı kaldırılan illerde sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle iki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında, detaylar belli oldu. 7 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasından sonra sokağa çıkma yasağının bu illerde olup olmadığı sorgulanıyor. İşte, seyahat yasağı kaldırılan illerle ilgili detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak’da hafta sonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Virüsten korunma tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında 7 büyükşehir hariç tutuldu.

Genelgeye göre, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.