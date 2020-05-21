Seyahat kodla yapılacak

BAYRAMDAN SONRA DAHA ÖZGÜRÜZ: “Bayramda evimizde olalım. Büyüklerimizin elini öpmeye gitmeyelim. Bayram sonrası günler daha özgür olacak.

HERKESE ÖZEL KOD: Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodla uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Herkese özel bir kod olacak. HES ile bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını gösterebilecek.

İŞYERLERİNDE AFİŞLER: 20 Mayıs’tan sonra işyerlerinin girişinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız. Afişlerde, mekân durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz.

SINAVLARDA MASKE ÇIKARILACAK: Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasına oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

BULAŞMA HIZI 0.72’YE DÜŞTÜ: Virüsün bulaşma hızı 1.56’dan 0.72’ye geriledi. Organize Sanayi Bölgeleri’nde 50 bine yakın kişiyi taradık. Pozitif çıkma oranı binde 3.5... Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

RUS TURİSTLERE HES UYGULANIR MI: Bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Yani öngörülen mesela haziran için daha önceki dönemlere göre olabilecek turist sayısının yüzde 20’yi geçebileceğini düşünmüyoruz. Gelenlerin testleri yapılacak. Rusya ve daha riskli ülkeler konusunda 1 Haziran’da açılma olmayacak. Bir takvimle ülkeler planlanıyor. 70 ülke haziran-temmuz-ağustos-eylül olmak üzere belli dönemlerde planlandı. Bu o ülkedeki salgın ya da takipte gördüğümüz duruma göre değişebilir.

İKİNCİ DALGA OLUR MU: Eğer kurallara uyarsak beklemiyoruz. Bütün dünya Eylül-Ekim gibi benzer bir durumun olup olmayacağı noktasında gündem içinde. Bu anlamda Bilim Kurulumuz zaten aktif devrede.

SİNEMALAR, KAFELER, RESTORANLARIN AÇILIŞI: Açılma takvimine göre rehberler hazırlanmış oluyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre dinamik bir yaklaşımla Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmiş olur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERER: Bilim Kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Daha da gevşetilmiş olacak. 65 yaş ve üstü ile kronik hasta grubuna biraz daha kısıtlamalar devam edebilir.

65 YAŞ ÜSTÜNE İZİN: Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz, sabit yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından (bugünden) itibaren söz konusu olacak.

AŞI ÇALIŞMALARI: Erciyes Üniversitesi’nde aşı çalışmalarının başladığını biliyoruz. Önemsediğimiz bir çalışma. Şunu bilelim, aşı 3-4-6 ayda yaygın şekilde kullanılabilecek bir durum değildir. 8-10 aydan önce olacağını düşünmüyoruz. Aşı hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım.

65 YAŞ VE ÜSTÜ BİLDİRDİĞİ YERE GİDEBİLECEK

Sağlık Bakanı Koca’nın 65 yaş ve üstü vatandaşların, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebileceğini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seyahat genelgesi gönderdi:

ELEKTRONİK ORTAMDAN BAŞVURU



m Vatandaşlar, “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini bugün saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin, Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmeleri gerekmeyecek.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.

REFAKATÇİ DÖNEBİLECEK



Vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek. Refakat eden kişi, 72 saat içinde geri dönebilecek.



İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek.

Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.



Vatandaşların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasakları devam edecek.

VAKA SAYISI İLK KEZ 1000’İN ALTINDA

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 222’ye ulaştı. Günlük vaka sayısı dün ilk kez 1000’in altına düştü. Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre dün 20 bin 838 test yapıldı, 972 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 152 bin 587 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 877’ye, entübe hasta sayısı da 445’e geriledi. Dün 1092 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 113 bin 987’ye ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Vaka sayımız 1000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” dedi. (ANKARA)

BAKAN KOCA UYARDI: KELEBEK ETKİSİ OLMASIN

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine özen gösterilmesi konusunda uyardı. Koca paylaşımında “Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım” ifadelerine yer verdi.





KELEBEK ETKİSİ NEDİR



Koca’nın dikkat çektiği ‘kelebek etkisi’, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen ad. ABD’li matematikçi, meteorolog Edward Norton Lorenz, ‘kaos teorisi’ çalışması içerisinde, bir sistemin başlangıç verilerindeki basit sapmaların bile sonuç verilerinde ulaştığı farklılığı açıklamak için terimi ilk kez kullandı.



Lorenz’in hava durumuyla ilgili verdiği “Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına kopmasına neden olabilir. Yani bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir” örneği ün kazanmıştı. Fakat daha çok yaratılan bir kaosun büyüyerek artmasını ifade ediyor.

ÇOK SAYIDA KİTAP VE FİLME KONU OLDU

Kelebek etkisi, çok sayıda filme ve kitaba konu oldu. 2004 Hollywood yapımı, ‘The butterfly effect-Kelebek etkisi’ filmi, bunların arasında en ilgi çekeniydi. Başrollerini ünlü oyuncular Ashton Kutcher, Amy Smart, Eric Stoltz’un paylaştığı, bilimkurgu ve gerilim öğeleri taşıyan film, Evan Treborn adlı gencin yoğun stres yaşadığı anlarda baygınlık geçirerek zaman yolculuğu yapmasını konu alıyor.



