Seyahat kısıtlamasının kalktığı Ordu'nun giriş çıkışlarında kontroller sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' genelgesi ile büyükşehir statüsünde yer alan Ordu’da hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması gece yarısından sonra kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Giresun’dan İstanbul’a giden Sebahattin Saka, “Biz özel izinle Giresun’a geldik. Yasağın kaldırılması bizi pek fazla etkilemedi, ama inşallah bundan sonra her şey düzelir. Virüs geçsin de gerisi önemli değil” dedi.

Kentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin rutin kontrolleri ise sürüyor.