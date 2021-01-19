Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır? 2021 E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi alma bilgileri

Seyahat izin belgesi, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk imkanı sağlayan İçişleri Bakanlığı, bu işlem için iki farklı yöntemi mümkün kılıyor. Alo 199 hattı ve E-Devlet başvuru ekranı aracılığıyla şehirlerarası seyahat izin belgesi alınabileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, detayları daha önce resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Şehirlerarası seyahat izin belgesi almak için atılması gereken adımlar ve E-Devlet seyahat izin belgesi ekranı üzerinden atılması gereken adımlar şu şekilde olacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.



Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.