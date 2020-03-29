Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusuyla ilgili detaylar

Seyahat yasağı genelgesi yayımlandı. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve valiliklere gerekli talimat verildiği kaydedildi. Buna göre, genelgeyle havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular eyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.



Seyahat izin belgesi kimlere verilecek?



Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacak. Oluşturulan kurullar belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacak.

Seyahat izin belgesi verme yetkisi kimlere ait?



Seyahat İzin Kurullarına başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığın e-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak.

Seyahat izin belgesi başvurusu nereden yapılacak?



Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek "Alo 199" çağrı merkezi ile İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.



Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri, bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.



Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 çağrı merkezi ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek taleplerin başvuru masalarından karşılanması için vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.