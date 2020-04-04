Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında genişletilen çalışmalarla ilgili 30 Büyükşehire ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Zorunlu seyahati olanlarla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Peki, kimler seyahat izin belgesi alabilir? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, Vali Yerlikaya'nın o konu hakkında yaptığı açıklamadan öne çıkanlar....

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ OLANLAR SEYAHAT İZİN BELGESİNİ NASIL ALACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.