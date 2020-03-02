Şevval isminin anlamı nedir? Şevval ne demek?

Şevval isminin anlamı, ''Hicri takvime göre ramazandan sonraki ay, bayram ayı.'' olmaktadır. İsmin kökeni Arapçada dayanmaktadır. Arapça okunuşu Şevvāl olarak okunmaktadır.

Şevval İsminin Anlamı

Arapça kökenli Şevval isminin bağlı bulunduğu kökenin kaynağında anlamı; ''Ay takviminin onuncu ayı, Şeker Bayramı'yla başlayan ay, bayramı ayı.'' Diğer bir anlamı ise Ay parçası demektir. Anlamı neticesinde Şevval ismine sahip biri inançlı kimse özelliğini de taşımaktadır.

Şevval ismi Arapça kökenli bir isimdir, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı merak edilebilir.

Şevval ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Fakat Arapça kaynaklarda da Şevval isminin sakıncalı olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Bu sebeple Şevval isminin kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer almadığından dolayı hiçbir ayette de Şevval ismi yer almamaktadır.

Şevval Ne Demek

Şevval ismi Ay parçası demektir, Hicri takvime göre Ramazandan sonraki ay demektir. İsmi taşıyan kişinin belirtilen anlamları taşıdığı bilgisi Türkçe Sözlük kaynağında yer almaktadır. Ayriyeten diğer kaynaklarda da belirtilen anlamları bulunur. Belirtilen anlamları dışında başka bir anlamı bulunmamaktadır. Kaynakların bütününden elde edilen bilgiler doğrultusunda alıntı halinde belirtilen anlamları bulunmaktadır.