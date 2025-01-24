Şevval hayata tutunamadı... Babası ‘atlama kızım’ demiş...

Haberin Devamı

BARTIN’DA yaşayan Şevval Şahin, 1.5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal’da garson olarak çalışmaya başladı. Geçen salı otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şevval, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan genç kız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı, “Baba ne yapacağız, her yer yanıyor. Kurtarsınlar bizi, ne olur” dediği, bu konuşmadan sonra da alevlerden kaçamayıp aşağı atladığı ortaya çıkmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, önceki gece geç saatlerde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Genç kızın cenazesi, dün sabah Bolu’dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şevval’in kuzeni Murat Bakır, “O gece Şevval babasını aramış, ‘Baba ben ne yapacağım?’ diye. Babası ‘Atlama kızım’ demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı...” dedi. Şevval Şahin’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÜLE GÜLE YAVRUM

Anne Bilhan Şahin, Şevval’in arkasından öpücük gönderdi, “Güle güle kızım” diye ağladı. Baba Erdal Şahin ise güçlükle ayakta duruyordu.

‘AYŞECİK’E HAZİN NOT... GÖZYAŞLARI DOĞAN VE YILDIZ AİLESİ İÇİN AKTI

Faciada hayatını kaybeden 5 kişi daha dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Nergiz Yıldız, Kürşat Yıldız, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan ve Ayşe Maya Doğan için Ahmet Efendi Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ayşe Maya Doğan’ın öğretmeni ve arkadaşları tabutuna, “Seni hiç unutmayacağız Ayşecik” yazılı notlar bıraktı.

Haberin Devamı

ANNE-KIZA SON VEDA

Yangında can veren Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak’ın eşi Ferda Apak (40) ile Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi olan kızları Vedia Nil Apak (11) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Apak ailesinin cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulüp yöneticileri ve arkadaşları katıldı. Ferda Apak ve kızı Vedia Nil Apak’ın cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca’daki Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

YARDIM İÇİN TEKRAR OTELE GİRMİŞLER... 2 KAHRAMAN KENDİLERİNİ FEDA ETTİ

İntörn doktor Yiğit ile mühendis Alp, liseden beri yakın arkadaştı. Kayak tatili için de beraber gelmişlerdi otele... Yangın başladığında ikisi de sağ salim dışarı çıktı. Ancak mahsur kalanları kurtarmak için tekrar daldılar alevlerin içine ve bir daha geri dönmediler...

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay ve özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan arkadaşı Alp Mercan, kayak tatili için Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitti. 12 katlı Grand Kartal’ın 2’nci katında aynı odada konaklayan iki arkadaş, çıkan yangın sırasında uyandı. Dumanların arasından hızla ilerleyerek binadan çıkan Yiğit ve Alp, kayak hocalarını arayıp durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak otelden gelen yardım çığlıkları üzerine can kurtarmak için tekrar içeri girmeye karar verdiler. Alevlerin içine dalan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı. Yangın söndürüldükten sonra ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haberin Devamı

‘HİÇ AYRILMADILAR’

İki arkadaşın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi. Yiğit Gençbay’ın cenazesi önceki gün ikindi namazı sonrası İncek Mezarlığı’nda toprağa verildi. Alp Mercan için de dün Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde tören düzenlendi. Alp Mercan’ın ablası Nihan Ece Mercan gözyaşları içinde anlattı o kara gecede yaşananları: “Yiğit ve Alp kayak hocalarına, ‘Biz kurtulduk, oda numaramız da bu, bizi merak etmeyin’ demiş. Onlar da kendi öğrencilerini bulmaya çalışırken yaptıkları listeye, Alp ve Yiğit için ‘Sağ çıktı’ diye tik atmışlar. Ama çığlıklar gelince tekrar içeri girmişler; bir daha da çıkamadı kuzularım. Yiğit de Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı. Liseden beri hiç ayrılmadılar. Şehadete de birlikte gittiler. Tatile gitmişlerdi; o gün sabah çıkış yapacaklardı.”

Haberin Devamı

EN ACI LİSTE

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir” denildi ve kimlikler şöyle listelendi: “Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekin, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Mine Akışlı, Şenol Akışlı, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetiz, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgiray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akişli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekin, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazik, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetiz, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahin, Laura Kurtınadze.”

40 YARALI TABURCU

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.