Şevval enkazdan 22 saat sonra çıkarıldı, ekiplere sarılıp ağladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük lojmanı yıkıldı. Enkazda kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, Kütahya'dan giden itfaiye ekipleri de katıldı. Ekipler, depremden 22 saat sonra enkazdan Şevval Deniz'i yaralı olarak çıkardı. Şevval, kendisini kurtaran ekiplere sarılıp, gözyaşı döktü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şevval Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şevval'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.