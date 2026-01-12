Sevmek yerine katlettiler

Haberin Devamı

Bursa’da boşanma aşamasındaki Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı bir binanın teras katında yaşanan olayda ise 34 yaşındaki F.Z. isimli bir kadın ile 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C. arasında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda F.Z., S.C.’yi bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan S.C., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli F.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı. İki şehirdeki olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturmalar devam ediyor.