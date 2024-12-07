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Sevklerin yüzde 6’sı kapanan hastanelere yapılmış

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#Bebek Ölümleri#Komisyon#Sağlık Bakanlığı
Sevklerin yüzde 6’sı kapanan hastanelere yapılmış
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ‘sahte doktorlar’ ve ‘sevk’ konularına açıklık getirdi.

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İstanbul’daki toplam yenidoğan sevklerinin yüzde 5 ile 6’sının kapanan hastanelere yapıldığını bildiren yetkililer “İstanbul’daki toplam yenidoğanların sevklerine bakıldığında, sevklerin yüzde 5 ile 6’sı arasında bir rakam, buraya sevk edilmiş. Türkiye’de halen 13 bin 239 yatak yenidoğan yoğun bakımı var. Bunlardan 4 bin 960’ı Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde. Ülkemizde 2011 ile 2024 yılları arasında toplam yenidoğan yoğun bakım yatak sayıları ortalama yüzde 99 yani iki kat artıyor. Ülkemizde yenidoğan yoğun bakım yatakları aslında 2011’deki rakamlara göre, topyekûn olarak artmış durumda” dedi.

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#Bebek Ölümleri#Komisyon#Sağlık Bakanlığı

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