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Haber Giriş: 04.11.2019 - 19:14,Son Güncelleme:/

Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan'ın biyografisi

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Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan'ın biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Bu gelişmenin ardından Şevket Kazan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Şevket Kazan kimdir?

Bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Şevket Kazan, 80'li ve 90'lı yıllarda siyaseti takip eden kişilerin yakından tanıdığı biri. İşte, Şevket Kazan'ın biyografisi...

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı oldu.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

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