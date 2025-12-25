×
Seviye atladılar! Karaman'da 'pes' dedirten olay: 14 kişi suçüstü yakalandı

#Karaman#Define Arama#Jandarma Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 16:51

Karaman'da define aramak için 2 iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi, dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. 

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

