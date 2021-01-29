Sevindiren haber! Harita tamamen yeşile döndü

Tüm yurtta son 2 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirler, Erbaa'da da vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı, vaka sayıları yüzde 70 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasındaki korona virüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 2 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü.

Hastanedeki vaka sayılarında ise yüzde 70 düşüş yaşandı. Erbaa Devlet Hastanesinde önceki günlere nazaran yaşanan yoğunlukta da ciddi azalma olduğu görüldü.