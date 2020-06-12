MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Sevinç kelimesi, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım anlamı bakımından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu bakımdan, Sevinç kelimesinin manası ve eş anlamlısını öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla tercih edebilirsiniz. Sevinç ne demek? Eş anlamlısı nedir? Sizler için derledik.

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan 'sevinç' kelimesinin anlamı; istenilen, arzu edilen bir şeyin veya bir durumun oluşması ile duyulan mutluluk olarak açıklanmaktadır. Mutluluk ve sevinç, birbiriyle ilişkili ve anlamdaş olamaya uygun iki kelimedir. Ancak, arada sıkça karıştırılan bir fark vardır o da; sevinç anlık bir duygudur.

 Sevinç Eş Anlamlısı

 O an yaşanan bir olaydan duyulan mutluluğu belirtir. Mutluluk ise, genel olarak hayatından veya rahatından memnun anlamı taşır. Sevinç kelimesini, tam olarak karşılayan birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.

 Bunlardan bazıları; Neşe, coşku, şevk, şenlik, ferahlık, bayramdır. Bu kelimeler kullanılacağı cümleye uygun olarak seçilirse, her biri sevinç anlamı taşır. Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı; üzüntü, tasa ve kaygıdır. Örnek bir cümle şu şekilde olmalıdır. ' 23 Nisan'da çocuklar neşe içinde oradan oraya koşuşturdular.'

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle