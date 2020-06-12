Sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Sevinç kelimesi, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım anlamı bakımından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu bakımdan, Sevinç kelimesinin manası ve eş anlamlısını öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla tercih edebilirsiniz. Sevinç ne demek? Eş anlamlısı nedir? Sizler için derledik.
Arapçadan dilimize yerleşmiş olan 'sevinç' kelimesinin anlamı; istenilen, arzu edilen bir şeyin veya bir durumun oluşması ile duyulan mutluluk olarak açıklanmaktadır. Mutluluk ve sevinç, birbiriyle ilişkili ve anlamdaş olamaya uygun iki kelimedir. Ancak, arada sıkça karıştırılan bir fark vardır o da; sevinç anlık bir duygudur.
Sevinç Eş Anlamlısı
O an yaşanan bir olaydan duyulan mutluluğu belirtir. Mutluluk ise, genel olarak hayatından veya rahatından memnun anlamı taşır. Sevinç kelimesini, tam olarak karşılayan birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları; Neşe, coşku, şevk, şenlik, ferahlık, bayramdır. Bu kelimeler kullanılacağı cümleye uygun olarak seçilirse, her biri sevinç anlamı taşır. Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı; üzüntü, tasa ve kaygıdır. Örnek bir cümle şu şekilde olmalıdır. ' 23 Nisan'da çocuklar neşe içinde oradan oraya koşuşturdular.'
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