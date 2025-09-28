×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sevinç gözyaşı döktüler... TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Güncelleme Tarihi:

#TOKİ Konutları#Yozgat#Menekşe Evleri
Sevinç gözyaşı döktüler... TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 19:22

Yozgat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 184 konut ile 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Haberin Devamı

 

TOKİ tarafından, Menekşe Evleri'nde hak sahipleriyle uzlaşılarak 2020'de başlatılan projede, 301 konuttan tamamlanan 184'ü ile 9 iş yerinin anahtar teslimi için tören düzenlendi.

Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, teslimi yapılan evlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yozgat'a her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı stokumuzu yenilemeye, sadece deprem bölgesinde değil Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her sathında kentlerimizi güzelleştirmeye, daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz."

Haberin Devamı

Emek veren firmalara teşekkür eden Özkan, ev sahiplerine kazasız belasız, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Sevinç gözyaşı döktüler... TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

117 KONUT VE 13 İŞ YERİ SATIŞA SUNULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz ise toplam konut sayısının 301, iş yeri sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Projenin TOKİ aracılığıyla 2020'de ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapımına başlandığını ve teslim aşamasına gelindiğini belirten Yılmaz, "Tamamlanan 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibarıyla başlanmıştır. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri ise sonraki süreçte Bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte satışa sunulacaktır." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün de konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edilerek, örnek daire gezildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ Konutları#Yozgat#Menekşe Evleri

BAKMADAN GEÇME!