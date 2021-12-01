Sevinç gözyaşı

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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 5 yaşındaki kızının gözleri önünde kurşunlanarak tekerlekli sandalyeye mahkûm edilen Sabiha Mutlu, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya annesi ve babasıyla birlikte katıldı. Sabiha Mutlu, müşteki ve mağdurlara ayrılan bölüme tekerlekli sandalyeyle giremeyince, babası tarafından kucakta taşındı.

Daha önce görülen 4 duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le katılan Samet Mutlu, ilk kez duruşmaya getirildi. Sabiha Mutlu ve annesi, Samet Mutlu’ya bakarak ağladı. Mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu’ya ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulayarak bu cezayı 15 yıla düşürdü. Heyet, sanığa ‘silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İLK DEFA CEZA ALDI

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Kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Sabiha Mutlu, “Çok mutluyum. Evlendiğim dönemden, yaklaşık 10 senedir ömrü billah her zaman dövdü, hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu, o ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum” dedi.