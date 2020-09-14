Sevilla haritası nedir? İşte hakkında merak edilenler

Basında yer alan haberlerin ardından Sevilla haritası hakkında araştırmalar hız kazandı. Hürriyet'ten Sedat Ergin'in 21 Ağustos 2020 tarihli köşe yazısında harita hakkında bazı bilgiler veriliyor. İşte, Sevilla haritası hakkında merak edilenler...

"İspanya’nın Sevilla Üniversitesi beşeri coğrafya bölümünde denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için kısaca üniversitenin adıyla anılıyor bu harita. Geçmişte AB Komisyonu’nun teknik bir birimi tarafından da kendisinden bu konuda bir çalışma istendiği anlaşılıyor. Prof. Vivero’nun biyografisinde danışmanlık yaptığı kurumlar arasında AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu da sayılıyor.

Bu haritanın Ankara’da rahatsızlık yaratması şu nedenden kaynaklanıyor: Harita, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’nin sınırlarını AB’nin resmi sınırları olarak kabul eden bir varsayım üzerinden hazırlanmış.

Böyle olunca, Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar iniyor ve Türkiye’ye Antalya körfezi dışında Akdeniz’e bir çıkış imkânı tanımıyor. Keza, harita Türkiye’nin Ege’deki kıta sahanlığını 6 millik karasularıyla sınırlıyor, kalan bölgeyi büyük ölçüde Yunanistan’a bırakıyor.

Bugünkü yazımızı tamamlayan çizimde, Sevilla haritasındaki sınırlar ile Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı haritası üst üste konulmuştur. Beyaz sınırlar Sevilla haritasına göre Yunanistan ve KRY’nin yani AB’nin deniz yetki sınırlarını, kırmızı çizgi ise Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kendi kıta sahanlığı sınırlarını gösteriyor. Sınırların birbirine geçtiği taralı olan alanlar Türkiye’nin kıta sahanlığı teziyle Yunanistan-KRY ikilisinin tezlerinin ne kadar geniş bir alanda çakıştığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

Gerçi Prof. Vivero, 2007 tarihli haritanın altına ‘varsayımsal ortay hat’ diye bir not düşmüş. Ancak haritada sınırlar görsel olarak bir kez bu şekilde çizilince ve AB Komisyonu’nun bazı teknik birimleri varsayım da olsa söz konusu haritayı kullanınca, bu çizgilerin AB’nin resmi tutumu olduğu algısı zaman içinde birçok çevrede yerleşmiştir.

Burada dikkat çekici bir nokta var. Türk resmi makamları, çok uzun bir zamandır bu haritayı AB’nin tarafgirliğinin bir delili olarak görüp eleştirirlerken, AB bu tartışmalar karşısında genellikle sessiz kalmayı tercih etti, herhangi bir yanıt vermedi. Sonuçta Brüksel cephesindeki sessizlik AB’nin bu haritayı kabullendiği algısının iyice kuvvetlenmesine yol açtı."