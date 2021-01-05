'Sevgi'yi katletti

ANKARA Mamak’ta Gökhan Ağtaş (26), dün 02.00 sıralarında, 5 ay önce kendisini terk eden Sevgi Tekin’in (32) yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin’in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı. O sırada kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. ile mutfakta çay içen Sevgi Tekin, panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş’ı karşısında gördü. Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin’in kız kardeşi ile kızını, cep telefonlarını ellerinden alarak bir odaya kapattı.

Gökhan Ağtaş, daha sonra “Diğer odaya geç, seni orada vuracağım” diyerek bağırdığı Tekin’i de diğer odaya kapattı. Kadına hakaretler savurup darp etmeye başlayan Ağtaş, 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

3 ÇOCUĞUNU YURDA VERDİ

Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K., girdikleri odada annesini yerde kanlar içinde buldu. Ağtaş’ın bir kenara attığı cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan S.K., yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Göğsünden ve kolundan vurulan Sevgi Tekin, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sevgi Tekin’in olay sırasında evde bulunan kızının, eşinden boşandıktan sonra 11 ve 15 yaşlarındaki kardeşleriyle verildiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurdundan kaçarak annesinin yanına gittiği anlaşıldı. Anne kızın birlikte evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları ifade edildi. Polis ekipleri, katil zanlısı Gökhan Ağtaş’ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Sevgi Tekin’in 3 yıl birlikte yaşadığı Gökhan Ağtaş’ı, gördüğü şiddet nedeniyle 5 ay önce terk ettiği, bu nedenle de uzun süredir tehdit edildiği belirtildi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Sevgi Tekin’in kızı S.K. ifadesinde, annesinin Gökhan Ağtaş’tan bir yıl önce çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Ağtaş’ın bir süre önce de çocuğu alarak kendi ailesinin yanına bıraktığını söyleyen S.K. bu süre içerisinde de annesinin defalarca tehdit edildiği bilgisini verdi. Tehditler nedeniyle annesinin daha önce polis merkezine giderek şikâyetçi olduğunu vurgulayan genç kız, hastanede ölüm haberini alınca teyzesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.