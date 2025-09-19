Sevgi'nin öldürüldüğü çocuk parkı kapatıldı

Haberin Devamı

Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Akdeniz Parkı'nda 27 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda; Sevgi Şendilek ile yanına gelen eşi Doğan Şendilek arasında tartışma çıktı. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, eşine belinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli kaçtı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi, kurtarılamadı.

7 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Kısa süre sonra yakalanan Doğan Şendilek işlemlerinin ardından tutuklandı. Doğan Şendilek'in, daha önce de 7 yerinden bıçakladığı Sevgi Şendilek'in, çocukları için kendisinden şikayetçi olmayınca cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken; olayın meydana geldiği Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Akdeniz Parkı, Yıldırım Belediyesi tarafından kapatıldı. Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci'nin, "Sevgi Şendilek burada öldürüldü. Benzer kavgalar çok oluyor" diyerek şikayetçi olduğu parkta salıncak ve oyun alanlarını kaldıran görevliler, tel örgü koyarak parka girişini de kapattı.

3 GÜN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Olaydan 3 gün önce de sürekli kavga olduğu gerekçesiyle parkın kapatılması için şikayetçi olduğunu söyleyen Sultan Demirci, "Burada bir aile kavgasında kocası, karısını katletti. Buradan daha önceden de yoğun şikayet geliyordu. Biz de olaydan 3 gün önce burayı şikayet etmiştik. Bu parkta aileler, çocuklarını oynatamaz hale gelmişti. Sürekli kavga ve gürültü oluyordu. En sonunda da bu olay oldu. Burası, çocukların oyun alanından çıkıp, büyüklerin alanı olmuştu. Olayın ardından da parktaki oyuncakları kaldırıp, parkı kapattılar" dedi. (DHA)