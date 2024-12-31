‘Sevgi’nin gücü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında, Sevgi Evleri’nde kalan 2 bin 134 çocuğun lisanslı olarak sporla uğraştığını, 14’ten fazla branşta 46 milli sporcu çocuğun bulunduğunu açıkladı. Bakanlık yetkilileri, kız çocuklarının ragbi, güreş, halter, boks gibi güç gerektiren branşlara ilgisinin her geçen gün arttığını bildirdi. Bakanlık yetkililerinin konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği bilgi şöyle: “Bakanlığın kendi spor kulüpleri bulunuyor. Bu kulüplerde 2 bin 134 çocuğumuz lisanslı olarak sporla uğraşıyor. 14’ten fazla branşta 46 milli sporcu çocuğumuz var.

KIZLARIN TERCİHİ BOKS

Spor branşlarımız çeşitlilik arz ediyor. Badminton, ragbi, boks, wushu, okul sporları gibi. Kız çocuklarımızın ragbi, güreş, halter, boks gibi güç gerektiren branşlara ilgisi de her geçen gün artıyor.”





15 yaşındaki Dilek Gök, muay thai sporunda dünya şampiyonu oldu.

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2 BİN 229 ÇOCUK SANATA YÖNELDİ

Bakanlık yetkilieri, 1378 kız ve 851 erkek olmak üzere toplam 2 bin 229 çocuğun ise resim, el sanatları, müzik, bale, drama, şiir, seramik, yazarlık, robotik kodlama, ahşap boyama, dans, mozaik, aşçılık, fotoğrafçılık, tiyatro, ebru sanatı, keçe çalışması, edebiyat, tezhip, filografi, karikatür, boncuk pano yapımı, çini, hat, zekâ oyunları gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle uğraştıklarını da kaydetti.

DARBUKADAN ÇELLOYA

Sevgi Evleri’nde kalan 388 kız ve 251 erkek olmak üzere toplam 639 çocuk ise bağlama, darbuka, davul, kemençe, flüt, org, klasik gitar, elektro gitar, ukulele, bateri, piyano, keman, çello, yan flüt, melodika, klarnet, def, ud, bendir, kanun, tambur, ney gibi müzik aletleri çalıyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL MODEL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye’ye özgü bir proje olan Sevgi Evleri, bakıma muhtaç çocukların aile ortamında büyümesini amaçlıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan farklı olarak her bir Sevgi Evi’nde en fazla 4, her binada ise 12 ya da 13 çocuk kalıyor. Sevgi Evleri içerisinde bakıma muhtaç olan özellikle yetim ve öksüz çocuklar bulunuyor. Bu evlerin içinde çocukların kendilerini geliştirip sosyalleşebilecekleri etkinlik alanları ve oyun evleri yer alıyor.





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İŞTE DERECELERİ

Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklardan bazıları şöyle:

* Aydın’daki Erkek Futbol Takımı, ağustos ayında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ve 27 ülkenin katıldığı 9. Hope For Mundial Bakım Evleri Futbol Turnuvası’nda dünya 9’uncusu oldu.

* Erzurum’da yaşayan güreşçi Mertcan Ç., ocak ayında Zonguldak’ta düzenlenen Okul Sporları Liseler B Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 1’inci oldu. Mertcan Ç., şubat ayında da Afyon’da Türkiye Güreş Federasyonu’nun düzenlediği U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 51 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.

* Bingöl’de yaşayan güreşçi Şeyma T., mart ayında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Güreş Zafer Turnuvası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu.

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* Konya’da yaşayan Dilay E., nisan ayında Türkiye Halter Federasyonu’nca düzenlenen Okullararası Halter Şampiyonası’nda 64 kilo sıkletinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

* Ankara’da yaşayan Bektaş N.K., Bosna Hersek Sarajevo’da yapılan Uluslararası Halter Turnuvası’nda U15 Kategorisi’nde 1’inci oldu.

* Cansel Ö., 26 Ekim-3 Kasım arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 23 yaş altı kadınlar 55 kilo koparmada bronz madalya kazandı.

* Elazığ’da yaşayan Miraç M.T., mayıs ayında Arnavutluk’ta düzenlenen Okullar Avrupa Satranç Şampiyonası’nda Avrupa 2’ncisi oldu. Miraç M.T., temmuz-ağustos aylarında düzenlenen 2024 Türkiye Kupası’nda da Türkiye 2’ncisi oldu.