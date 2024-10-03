Sevgiliyi darp iddiasına suç duyurusu

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Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında T. Mesut K. ile kız arkadaşı Gizem B. arasında tartışma yaşandı. Öfkesine hâkim olamayan T. Mesut K., kız arkadaşını saçından çekerek boynunu sıktı. Kız arkadaşının yüzüne ve sırtına vuran T. Mesut K., genç kadını yere yatırıp tekmeler savurduktan sonra ‘Senin bana gücünün yeteceğini mi zannediyorsun. Bu evden çıkamazsın, hiçbir yere gidemezsin, seni gebertirim. Eğer darp raporu alıp polise gidersen seni öldürürüm. Telefonunu da aldım, vermeyeceğim’ diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Gizem B. ise evden çıkmak istediğini söyledi. Ancak T. Mesut K., kız arkadaşının evden çıkmasına engel oldu.

KAÇIP KARAKOLA SIĞINDI

Gizem B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Dilekçede, T. Mesut K.’nin bir süre durduktan sonra yüzüne ve kafasına birkaç tokat daha attığını anlatan Gizem B., “Kendimi savunmak için erkek arkadaşımı itekledim ve telefonumu alamadan evden çıktım. Ardından polise giderek şikâyetçi oldum. Canıma kastetmeye çalışan T. Mesut K.’nin cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.