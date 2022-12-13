Sevgiliye beraat

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Ercan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Burak Ercan, “Ben ilk başta maktulenin elini balkonda görmedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Ben kendisini tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayarak düştü. Orada kendisi, ‘Biri bize yardım etsin’ diye söylüyor. O da, benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Benim bir suçum yoktur. Ben masumum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti Burak Ercan’ın cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine ve cezaevinden tahliyesine karar verdi.