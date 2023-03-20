Sevgilisiyle yaşadığı evde silahla vurulan Ayşenur hayatını kaybetti

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Olay, gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı Ayşenur Böcü'yü yaralı halde bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Böcü, gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri sonrası Böcü'nün cenazesi, İsmil Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Polis, şüpheli olarak ihbarı yapan Ali Erensoy'u gözaltına aldı. Erensoy, ilk ifadesinde, "Sesi duyup, uyandığımda Ayşenur'u kanlar içinde buldum. Bir şey yapmadım, kendisi yapmış" dedi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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2 YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİN KIZINI VURMUŞTU

Ayşenur Böcü, 30 Ekim 2021'de sevgilisi Ali Erensoy'un kızı M.E.'yi bir kafede tabanca ile yaralayıp, kaçmıştı. M.E.’nin annesi R.H.'nin şikayeti sonrası 36 suçtan kaydı bulunan Ali Erensoy ile 15 suçtan kaydı olan Ayşenur Böcü, gözaltına alınmıştı. Böcü, saldırının azmettiricisi olarak M.E.'nin babası Ali Erensoy'u göstermişti.

Ali Erensoy, ifadesinde, "Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım" demişti. Soruşturma sürecinde Erensoy ile kendisine yardım eden Hüseyin Çekiç tutuklanmış, Ayşenur Böcü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dava sürecinde ise tutuklu 2 sanık, tahliye edilmişti.