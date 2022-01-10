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Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti! Gözaltına alındı

#BURSA#İnegöl#Gözaltı
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti Gözaltına alındı

Bursa’da sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıyan Emre U. (32), gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sevgilisiyle tartışan Emre U., elindeki bıçakla sokakta, park halindeki 13 aracın lastiklerini kesti. Bazı araçları çizen Emre U., birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.

"BÜTÜN LASTİKLERİMİZİ KESMİŞLER"

Arıcının 2 lastiği zarar gören Orhan Yalçın, “Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Saat 07.00’de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara ‘E’ harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta, caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.

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Emre U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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