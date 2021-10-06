Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan kritik mesaj İster dışarıda, ister kapalı mekânda...Kovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan kritik mesaj! İster dışarıda, ister kapalı mekânda...#Koronavirüs
Kesintiden sonra tartışmalar alevleniyor Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddialarıKesintiden sonra tartışmalar alevleniyor! Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddiaları#Facebook
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Sosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değilSosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değil#Ömer Çelik
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indiBakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
Çarpıcı rapor On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda görülür mucizeÇarpıcı rapor! On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda 'görülür mucize'#Koronavirüs Aşısı
G.Sarayın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...G.Saray'ın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar! "Rumen futbolcular abartılıyor" yorumu...#Galatasaray
Salgında korkunç gerçek açığa çıktı Çin aylar önce hepsini sipariş etmişSalgında korkunç gerçek açığa çıktı! Çin aylar önce hepsini sipariş etmiş#Koronavirüs
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
HABERLERGündem Haberleri

Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek öldü

#Kocaeli#İzmit#Nefes Balkan
Sevgilisiyle tartışırken 5inci kattaki evinin penceresinden düşerek öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Nefes Balkan