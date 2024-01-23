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Sevgilisiyle buluşan gence berberde saldırı

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#Şişli#Akraba#Dayak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 10:09

Şişli’de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Şişli Gülbahar Mahallesi’nde geçişimiz aylarda bir kuaförde yaşanan olayda iddiaya göre bir genç, sokakta kız arkadaşıyla buluştu. Ardından kızın akrabaları ikiliyi fark edince sokak ortasında bir anda gence saldırmaya başladı.

KUAFÖRDE YAKALAYIP DÖVDÜLER

Saldırıdan kaçmak için yakınlarda bulunan bir berber dükkanına sığınan genç, bu kez arkasından gelen akrabalar tarafından dükkanda darp edildi. Müşterilerin ve dükkan sahibinin şaşkına döndüğü olayda vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan arbede dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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#Şişli#Akraba#Dayak

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