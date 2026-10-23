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Sevgilisinin kapısını çaldı, karşısına eşi çıktı: Film gibi kovalamaca adliyede bitti

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#Sevgili Kavgası#Silahlı Tehdit#Polis Kovalamacası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 14:33

Aydın’da sevgilisinin evinde eşiyle yüz yüze gelince ortalığı birbirine katan ve eşini silahla tehdit ettikten sonra kaçan koca, nefes kesen takiple yakalandı. Otoban kavşağında polise direnen, otomobil camı kırılarak gözaltına alınan şüpheli; eşi şikayetçi olmasa da polise mukavemet ve ruhsatsız silahtan hakim karşısına çıkarıldı.

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Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

Sevgilisinin kapısını çaldı, karşısına eşi çıktı: Film gibi kovalamaca adliyede bitti

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, İzmir Bulvarı yakınlarındaki otoban kavşağında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak Ü.S., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Sevgilisinin kapısını çaldı, karşısına eşi çıktı: Film gibi kovalamaca adliyede bitti

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Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ü.S. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sevgilisinin kapısını çaldı, karşısına eşi çıktı: Film gibi kovalamaca adliyede bitti

Öte yandan, silahla tehdit edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

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#Sevgili Kavgası#Silahlı Tehdit#Polis Kovalamacası

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