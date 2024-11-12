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Sevgilisinin evini silahla bastı, sevgilisinin yanındaki adam 3. kattan atladı

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Sevgilisinin evini silahla bastı, sevgilisinin yanındaki adam 3. kattan atladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 18:38

İstanbul Esenyurt’ta işe gideceğini söyleyen bir kişi, eline aldığı silahla sevgilisinin evini bastı. Sevgilisinin yanındaki adam ise, silahla gelen şahsı görünce 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında sevgilisiyle yaşayan Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evin kapısına geldiğinde evde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti. Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı.

BALKONDAN ATLADI

Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı. Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,’nin “Nerede o adam?” sorusuna “Hangi adam? “ diyerek cevap verdi. Evin balkonuna giden Cuma K., balkondan binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat Araz’ı gördü.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Suat Araz hayatını kaybetti. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken gözaltına alınan Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.

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Yaşanan o anlar ise Cuma K. tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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