Sevgilisinin evinde şüpheli düşüş

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K. (29), 14 Mayıs Perşembe günü gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin (36) Kağıthane’deki evine geldi. İddiaya göre evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alime Özge K.’nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra saat 07.00 sıralarında Alime Özge K., 4’üncü kattaki terastan aşağı düştü.

Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alime Özge K.’nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

‘TUTMAYA ÇALIŞTIM’

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y.’yi ve evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. (26) ve Özge Y.’yi (33) gözaltına aldı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Özgür Y., yaklaşık 3 aydır kardeşleriyle aynı evde yaşadığını, Alime Özge K. ile bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, sabah zil sesine uyandıklarını, evdeyken Alime Özge K.’nin kapıyı açtığı ardından da koşarak binanın terasından kendisini aşağı bıraktığı, Alime Özge K.’yi arkasından tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Özgür Y. serbest bırakıldı.

Alime Özge K.’nin, daha önce intihara teşebbüs ettiği, bu nedenle vücudunda yüzde 71 oranında bedensel engel bulunduğu ve psikolojik rahatsızlığının olduğu öne sürüldü. Alime Özge K.’nin sol bacağından felçli olduğu öğrenildi. Polisin olayı intihar olarak değerlendirdiği belirtildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Alime Özge K.’nin yürüyerek binaya geldiği ve binanın terasından düştüğü anlar görülüyor.

‘ÇOCUK AYRILMAK İSTEMİŞ’

Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi. Özgür Y.’nin poliste ‘müstehcenlik’ suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili konuşan bina sakini Hüseyin Özkoca (58), “Kız arkadaşıymış herhalde, çocuk ayrılmak istemiş; çocuk ayrılmak isteyince de... Hastanede entübe olmuş. Çocuk da zaten avukat kendisi. Karakolun bahçesinde bekliyorduk, ifadeye çağırdılar” dedi.