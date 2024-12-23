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Sevgilisinin eve aldığı erkeği darp etti

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#Darp#Sevgili#Bartın
Sevgilisinin eve aldığı erkeği darp etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 13:34

Bartın'da bir kişi hamile sevgilinin eve aldığı erkeği darp etti.

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Edinilen bilgiye Bartın'da yaşayan E.İ. isimli bir genç, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen sevgilisinin kaldığı eve erkek şahıslar aldığını öğrendi. Önce telefonla konuşan genç, bir erkek arkadaşını da yanına alarak eve baskın verdi. Eve giren gençler, evde yakaladığı ve ismi açıklanmayan şahsı darp etti.
Yaralanan erkek şahıs hastaneye kaldırılırken, polis evde 3'ü kız, 2'si erkek toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sevgililerine baskın yapan 2 genç ise kameraya yaşananları anlattı. Gençler ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sevgililerin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Darp#Sevgili#Bartın

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