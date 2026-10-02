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Sevgilisinin eski kocasından kaçmak isterken 3'üncü kattan düşüp, yaşamını yitirdi

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#ADANA#Sevgili#Apartman
Sevgilisinin eski kocasından kaçmak isterken 3üncü kattan düşüp, yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 03:44

Adana'da sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan Özhan Ö. (42), 3’üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.’nün sevgilisi S.K. ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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#ADANA#Sevgili#Apartman

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