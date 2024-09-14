Sevgilisinin ailesine kurşun yağdırdı

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Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler, tezgâha pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalarla başından vurulan Abdullah Oğuz hayatını kaybetti. Saldırıda bacaklarından yaralanan Mehmet ve Şemsettin Oğuz ise tezgâhın arkasına saklandı.

HUSUMET GÜTMÜŞ

Polis ekipleri, silahı kullanan şüphelinin Batuhan Homurlu (26), motosikleti kullananın ise B.O. (17) olduğunu tespit etti. Saldırı anında şüphelilerin arkadaşları Orhan Karaduman (25), Muhammet Yiğit Obuz (18) ve Ramazan Yiğit Çetinkıran’ın (18) da motosikletle gözcülük yaptığı saptandı. Soruşturmanın ardından Homurlu’nun, Oğuz ailesinden bir kız ile sevgili olduğu, kızın akrabası olan Abdulvahap Oğuz’un (44) ise bu birlikteliğe karşı çıktığı öğrenildi. Homurlu’nun bu nedenle husumet güttüğü Oğuz’un işyerine silahlı saldırı düzenlediği ancak olay yerinde bulunan Oğuz’un kuzeni Abdullah Oğuz’un öldürüldüğü belirlendi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen Batuhan Homurlu’nun, 3 ayrı ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından kaydı olduğu belirtildi. İfadesinde “Ben bu şahısları tanımam. Olay günü oradan hiç geçmedim. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Kimseyi öldürmedim” diyen Homurlu, tutuklandı.