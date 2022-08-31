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Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövüp, bıçakladı, hastaneye bıraktı; kurtarılamadı

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#Ankara#Cimşit#Sincan
Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövüp, bıçakladı, hastaneye bıraktı; kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 17:09

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin Çevik (22) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, tutuklandı.

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Olay, Cimşit Mezarlığı yakınında meydana geldi. Hüseyin Çevik, dün akşam Sincan Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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#Ankara#Cimşit#Sincan

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