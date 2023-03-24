Sevgilisini öldürüp çukura gömen katile müebbet hapis

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Gaziosmanpaşa'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü, ardından kazdığı çukura gömdüğü ve eşyalarını da yok ettiği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'in yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya maktul Ayşe Altuntaş’ın müşteki ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Abdullah Yılmaz ve müştekiler avukatı Meltem Özel de katıldı.

"BUNU KENDİSİ DE ALLAH DA BİLİR’’



Duruşmada beyanda bulunan müşteki Ahmet Altuntaş, "Bizce cinayeti aracın içerisinde işlemiştir. Bu mümkündür, kasten yapmıştır. Bunu kendisi de Allah da bilir. Biz adalete sığınıyoruz’’ şeklinde konuştu.



Müştekiler avukatı Özel, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söylerken, avukat Yılmaz ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

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Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Taşdelen’in olay tarihinde maktul Altuntaş’ı yanında bulunan silahla vurarak kasten öldürdüğünü aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın maktulü öldürdükten sonra buluştukları yerin hemen yakınında bulunan bir çukura gömdüğü de belirtildi. Mütalaada, sanık Taşdelen’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi.

"KENDİ KENDİNE İNTİHAR ETTİ’’



Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Onu ben öldürmedim, kendi kendine intihar etti. Olayı olduğu gibi anlattım. Tahliyemi talep ederim, suçsuzum, beraatımı isterim’’ ifadelerini kullandı.



Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilinin beyanlarına itibar edilmesi gerektiği ve tahliyesi ile beraatını talep ettiğini söyledi.



Son sözü sorulan sanık ise avukatının beyanlarına katıldığını söyleyerek başka bir şey söylemek istemediğini ifade etti.

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TAKDİR İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, değişen Türk Ceza Kanunu’nun 62.maddesinin aradığı şartlar dahilinde sanığın yapılan yargıma sırasında pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla takdiri indirim uygulanmamasına hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



ÜYE HAKİM ŞERH KOYDU



Üye hakim, bozma öncesi yapılan ilk yargılamada takdiri indirim uygulandığını, bu hususun sanığın kazanılmış hakkı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek takdir indirimi yönündeki karara muhalefet şerhi koydu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ



18 Temmuz 2019’da Ayşe Altuntaş, evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmış, o günden sonra haber alınamamıştı. Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen, Müge Anlı'nın televizyon programına katılarak maktulle sevgili olduklarını belirtmiş ve şüpheler üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Taşdelen, savunmasında silahın, maktulün elinden almaya çalışırken ateş aldığını öne sürmüştü.

Konuya ilişkin İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, 8 Eylül 2021'de mahkeme heyeti, Taşdelen'i ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, daha sonra sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirmişti.



Daha sonra yapılan itiraz sonucu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın cinayete ne zaman karar verdiği tespit edilemediğinden ‘tasarlama’ unsurunun oluşmadığını değerlendirerek verilen kararı bozmuştu.