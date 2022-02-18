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Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı

#Kadına Şiddet#Yasemin Uzunçelebi#Mehmet Yıldız
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayı

Avcılar'da üzerine kimyasal madde döktüğü sevgilisi Yasemin Uzunçelebi'yi ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Mehmet Yıldız duruşmada susma hakkını kullanırken, Yasemin Uzuncelebi'nin avukatı, "Sanık olay öncesinde planlayarak evin su vanalarını kapatmış, damacana ve sürahi gibi cisimlerin içerisindeki suyu boşaltmıştır. Yasemin 5 aydır ölüyor, sadece bir nefesi var" dedi.

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Olay, 5 Ekim 2021 sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'nin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Yasemin Uzunçelebi'nin ablaları Hatice ve Nazlı Uzunçelebi katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Savunma yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Yıldız susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

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"YASEMİN 5 AYDIR ÖLÜYOR, SADECE BİR NEFESİ VAR" 

Müşteki avukatı, Yasemin Uzunçelebi'nin kimyasalla yaralandıktan sonraki hallerinin olduğu fotoğraflarını mahkeme heyetine sunarak "Bu normal bir yaralama değildir. Olay gece müvekkilimin uyuduğu saatlerde gerçekleşmiştir. Yasemin yandığını fark edince evinde su arıyor. Sanık olay öncesinde planlayarak evin su vanalarını kapatmış, damacana ve sürahi gibi cisimlerin içerisindeki suyu boşaltmıştır. Yasemin 5 aydır ölüyor, sadece bir nefesi var. Maalesef müvekkilim çok ağır yaralı olmasına rağmen bilinci açık bir şekilde aylardır yoğun bakımda tedavi görmektedir. Sanığa yargılama sonucunda en ağır şekilde ceza verilmesini talep ediyoruz. Şikayetçiyiz" dedi.

"EVİN SU VANASINI KAPATTI, KARDEŞİM BİR DAMLA SU BULAMADI"

Mahkemede söz verilen Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazlı Uzunçelebi ise, "Kardeşimle hastanede ben ilgileniyorum. Ben o gece polislerden öğrendim olayı. Kardeşim evinin her yerinde su aradı. Yangınını söndürecek bir damla su bulamadı. Sanık tarafından öncesinde su bulması engellenmek amacıyla su vanasının kapatıldığını düşünüyoruz. Kimyasalın kutusu dahi yatağının altına fırlatıldı. Yasemin yakıldı. Yatak komple erimiş. 5 aydır umutsuz bir şekilde bekliyoruz. Kardeşimin vücudunun çok büyük bir bölümünde açık yara bulunmaktadır. 17 farklı bölgeden doku alınarak açık yaralar kapatılmaya çalışılmış ancak hala kapatılamamıştır. Kardeşimin yaşadığı vahşeti kelimelerle anlatmam mümkün değildir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kardeşimin eziyeti yıllarca sürecek" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yasemin Uzunçelebi ve Mehmet Yıldız'ın sevgili olduğu ve olay günü Mehmet Yıldız'ın Yesemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla üzerine yanıcı ve yakıcı nitelikte olan kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Müştekinin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu da iddianamede yer aldı. Tutuklu sanık Mehmet Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. 

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#Kadına Şiddet#Yasemin Uzunçelebi#Mehmet Yıldız

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