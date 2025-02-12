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Sevgilisini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Meram#Adliye
Sevgilisini katletti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

Konya Meram’da dün 07.00 sıralarında, Ayşe K. (35), 112’yi arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şuayip Demir’in (32) bıçakla yaralandığını söyledi.

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Ekipler, Demir’i boş arazide park halindeki 42 K 3454 plakalı otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde ölü buldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şuayip Demir’in yanında bulunan Ayşe K., ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Demir’i bıçaklanmış halde gördüğünü söyledi. Cinayet şube dedektifleri, çelişkili ifadeleri üzerine Ayşe K.’yi gözaltına aldı. Ayşe K., gözaltında suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

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#Konya#Meram#Adliye

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