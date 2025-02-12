Sevgilisini katletti

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Ekipler, Demir’i boş arazide park halindeki 42 K 3454 plakalı otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde ölü buldu.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Şuayip Demir’in yanında bulunan Ayşe K., ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Demir’i bıçaklanmış halde gördüğünü söyledi. Cinayet şube dedektifleri, çelişkili ifadeleri üzerine Ayşe K.’yi gözaltına aldı. Ayşe K., gözaltında suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.