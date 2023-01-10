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Sevgilisini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti

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#Baver Gözetir#Aysun Ahnas#Tekirdağ
Sevgilisini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 23:32

Tekirdağ’da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnas’ı (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas’tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine Ahnas’ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi. Ahnas’ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas’ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir’i de iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir’in öldükleri belirlendi.

Sevgilisini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti

Polis, Baver Gözetir’in, Aysun Ahnas’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor. Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Baver Gözetir#Aysun Ahnas#Tekirdağ

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