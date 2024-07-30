×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Saldırı#Arkadaş
Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 17:16

Ankara'da Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçaklayarak öldürürken, cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içindeyken görüntüsünü çekti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Haberin Devamı

Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Enes Çekici

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Enes Çekici'nin elindeki bıçağı Hasan Esen'e savurduğu, Esen'in aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı, bu sırada Enes Çekici'nin cep telefonu ile görüntü çektiği görüldü.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Hasan Esen

TELEFONUNU EMANET ETMİŞ

Hasan Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şah damarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık" dedi.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Haberin Devamı

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Sevgilisine mesaj atan arkadaşını öldürüp videosunu çekti... Kan donduran cinayet kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Saldırı#Arkadaş

BAKMADAN GEÇME!