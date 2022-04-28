Sevgilisine indirimsiz müebbet

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Gülen Pamukçu bir çocuk annesiydi. Eşinden ayrılmıştı. Ankara’daki bir kafede 2017 yılında Ali Ulupınar’la tanıştı, arkadaşlık etmeye başladı. Ali Ulupınar, genç kadına birçok kez şiddet uyguladı çocuğuyla tehdit etti. Gülen Pamukçu da kendisini güvende hissetmek için ailesinin yaşadığı İstanbul’a taşındı. Ali Ulupınar’dan ayrılmak, bir daha yüzünü bile görmek istemiyordu.



Ali Ulupınar, 22 Temmuz 2019 gecesi Gülen Pamukçu’nun Sultangazi’deki aile apartmanında tek başına yaşadığı bodrum kattaki dairesine geldi. Gülen Pamukçu’yu kendisinden ayrılmaması için ikna etmek istedi ancak kadın kararlıydı. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Ali Ulupınar eline aldığı bıçakla kadını 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



‘BEN DE YARALANDIM’



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birkaç gün sonra yakalanan Ali Ulupınar’a müebbet hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün karara bağlandı. Son sözleri sorulan Ali Ulupınar, “Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Ben de yaralandım. Bıçağı o çekmişti, kendimi koruma gayesiyle hareket ettim” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da söz alarak Ali Ulupınar’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti Ali Ulupınar’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırdı ve cezada herhangi bir indirim uygulamadı.