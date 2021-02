Sevgilisine ev hapsi! 8’inci kattan düştü

Başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Bartu Can A., Usta ile sevgili olduklarını, evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini terastan attığını söyledi. Bartu Can A., tutmaya çalıştığı Usta’nın elinden kaydığını da ileri sürdü. Genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği polis ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak. Genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası Kenan Usta, “İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış ‘Artık tutamıyorum’ filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bartu Can A. hakkında çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp ev hapsinde tutulma kararı verildi.