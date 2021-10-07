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Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Kıskıvrak yakalandı

#Avcılar#Mehmet Yıldız#Yasemin Uzunçelebi
Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Kıskıvrak yakalandı

Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız, Esenyurt'ta yakalandı.

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Olay, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu şüpheliyi yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yıldız'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Kıskıvrak yakalandı

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#Avcılar#Mehmet Yıldız#Yasemin Uzunçelebi