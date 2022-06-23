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Sevgilisi ve 3 yaşındaki Nazlı'yı öldürüp intihar etmişti! Öldürdüğü kızının babası olduğunu TV'de öğrenmiş

#Zonguldak#Çaycuma#Yasemin Öztürk

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk’ü (35) ve kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son veren Seyfullah Uslu’nun (41), kızının babası olduğunu bir televizyon programında DNA testi sonucuyla öğrendiği ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi, Öteyüz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Seyfullah Uslu, aralarında geçimsizlik bulunan birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Uslu, Yasemin Öztürk ve kızı Nazlı Erva'ya av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlenirken, Uslu’nun evin duvarına da 2 el ateş ettiği tespit edildi.

Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nazlı Erva Öztürk'ün birlikte yaşayan çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kaydedildiği öğrenildi.

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Sevgilisi ve 3 yaşındaki Nazlıyı öldürüp intihar etmişti Öldürdüğü kızının babası olduğunu TVde öğrenmiş

BABALIK TARTIŞMASI YÜZÜNDEN TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

Resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Öztürk’le yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk’ün olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk’ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldı ve Seyfullah Uslu’nun, bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı. 

 

 

 

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#Zonguldak#Çaycuma#Yasemin Öztürk

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