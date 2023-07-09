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Sevgilisi tarafından vurulmuştu... Polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti

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#Aksaray#Aysel Baydar#Abdullah Eroğlu
Sevgilisi tarafından vurulmuştu... Polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 15:31

Aksaray'da sevgilisi Aysel Baydar'ın (23) tabanca ile başından vurup, ağır yaraladığı polis memuru Abdullah Eroğlu (26), 42 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 28 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında tartışma çıktı. Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

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#Aksaray#Aysel Baydar#Abdullah Eroğlu

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