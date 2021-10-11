Sevgilisi satırla saldırmıştı! Türkiye ona, o zorba sevgilisine ağladı

Haberin Devamı

Hatay’da 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan Kaplan’dan (24) kaçan E.D. (17), bir dükkânın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istemişti. Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etmişti. 1 kişi kaçarken, Kaplan kalan 4 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurmuştu. Kaplan daha sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrılmıştı. Hatay Valiliği, Kaplan’ın yakalandığı, yaralı E.D.’nin de hayati tehlikesinin olmadığını açıklamıştı.

HÂKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Bölgede ‘Kurbat’ olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen E.D. ile Kaplan’ın, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenilmişti. E.D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Kaplan'dan şikâyetçi olmamıştı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Kaplan, dün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan E.D. de adliye önüne geldi. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Kaplan'a sarılmak isteyen E.D.’yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen E.D., kendini yere attı. E.D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hâkimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi.

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Hatay’da tavla oynayanların gözü önünde kız arkadaşı E.D.’yi acımasızca satırla döven Oğuzhan Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.