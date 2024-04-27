Sevgilisi ile birlikte altınlarını çalıp dedesini öldürmüştü! Tutuklu sayısı 3'e çıktı

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Olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İlgili Haber Hain torun... 1 milyon lira değerindeki altınları çaldılar Haberi görüntüle

POLİS HTS ARAŞTIRMASINDA ŞÜPHELİNİN OLAY YERİNDE OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un kız torunu H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, H.A.'nın sevgilisiyle birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A.’nın sevgilisi ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Gözaltına alınan 7 şüpheliden Hüseyin E., Ferhat E., tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada serbest kalan Süphan E.’nin telefon ve HTS incelemesinde olay yerinde olduğunu tespit etti. Savcılık Süphan E.’nin yakalamasını çıkardı. Polisin yeniden gözaltına aldığı Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.