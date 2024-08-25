‘Sevgilisi için’ kiliseden haç çaldı

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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Ermeni Katolik Kilisesi’ne 21 Ağustos günü gelen S.A., içeri girdikten kısa süre sonra bir yer bularak oturdu. Önce etrafta birinin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra ayağa kalkarak kilisenin sembolü olan haçı alarak hızla oradan çıktı. Daha sonra bir taksiye binerek kilisenin bulunduğu bölgeden uzaklaştı.



37 SUÇ KAYDI ÇIKTI



Haçın yerinde olmadığını fark eden kilise görevlileri, polise haber verdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği kamera kayıtlarından hırsızın kimliğine ulaştı. Şüpheli S.A., bir parkta yakalandı. Emniyette S.A.’ya yapılan detaylı sorguda, şüphelinin çeşitli suçlardan 37 kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, verdiği ifadesinde haçı sevgilisine hediye etmek için çaldığını itiraf etti. Ele geçirilen haç, Ermeni Katolik Kilisesi’ne iade edildi. “Mabetten hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.